Surer over moeilijke taak Vettel: "Stroll is snel en heeft talent"

Sebastian Vettel is al jaren de hoop van Duitsland als het gaat om racewinsten en kampioenschappen. Zeker na zijn vier opeenvolgende titels met Red Bull Racing dacht men dat een nieuw 'Schumacher-tijdperk' eraan zat te komen. De hegemonie viel echter als een kaartenhuis in elkaar en ook dit jaar lijkt het er niet van te komen.

Zijn periode bij Ferrari was niet een groot succes te noemen, zijn start bij Aston Martin dit jaar evenmin. Daardoor zijn de eerste geruchten over zijn toekomst alweer een feit. Zo vraagt David Coulthard zich af wat de Duitser nu eigenlijk voor doel heeft bij Aston Martin.

Complete onzin

Hij suggereerde dat Vettel gehaald zou zijn om teamgenoot Lance Stroll er beter uit te laten komen. Vader Lawrence Stroll is immers eigenaar van het team. Voormalig F1-coureur Marc Surer gelooft daar echter niets van, zo zegt hij tegen formel1.de: "Een zakenman als Lawrence Stroll zal dat niet doen. Vettel is iemand die de auto kan ontwikkelen, zo bewees hij bij Red Bull Racing. Het gaat erom dat hij de auto beter maakt, en niet dat Stroll er beter uitziet."

"Lance Stroll is snel en hij is een talent. Ook al heeft zijn vader veel geld in zijn carrière gestoken. Je moet toegeven: die jongen is snel. Daarom zal het voor Vettel niet makkelijk zijn om hem te verslaan, maar dat je Vettel opzettelijk laat verslaan door Stroll is onzin echt complete onzin", besluit Surer.