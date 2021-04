Honda bestudeert agressiever gebruik van motor in strijd met Mercedes

Red Bull Racing-motorenpartner Honda evalueert of het mogelijk is om de krachtbron de komende races nog agressiever te gebruiken dan in Bahrein al gebeurde. Dat stelt technisch directeur Toyoharu Tanabe in gesprek met Autosport.com. De Japanse autofabrikant zal eerst alle data die tijdens het eerste Grand Prix-weekend verzameld is bestuderen.

Bij gunstige resultaten zal Honda meer motorvermogen beschikbaar stellen bij de eerstvolgende races. Dat zou Red Bull Racing goed uitkomen in de strijd met Mercedes. Honda lijkt deze winter flinke progressie geboekt te hebben en een aandrijflijn samengesteld te hebben die zich kan meten met de beste krachtbronnen op de grid.

Tanabe schetst de situatie: "We zullen nu eerst de data tegen het licht houden. We moeten beoordelen in hoeverre de krachtbron is uitgeput in het eerste Grand Prix-weekend. Aan de hand daarvan stemmen we de motor vervolgens beter af op de karakteristieken van elk circuit voor de toekomst. We willen verifiëren of het gebruik van motorvermogen optimaal is geweest. Ik geloof dat we de agressievere stand zonder problemen kunnen gebruiken, maar we moeten nog nadenken over wat de beste manier is om de motor te benutten in de toekomst."

De nederlaag in Bahrein was een tegenvallertje, maar wat overheerst is dat Honda nu echt partij kan bieden aan Mercedes. Tanabe vervolgt: "Het resultaat was teleurstellend. Max Verstappen kon meedoen om de zege en die performance was positief. Het was een goede eerste race van het seizoen. We hebben gedaan wat we kunnen en de strategie van het team was ook optimaal. Maar op de vraag of ik honderd procent tevreden ben, moet ik nee beantwoorden."

"Vorig jaar waren we alleen in staat om te winnen als alles perfect was. Als je kijkt naar het verschil met Mercedes, dan denk ik dat we ons nu in een betere uitgangspositie bevinden", aldus de technisch directeur van Honda.