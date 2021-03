Mercedes over instabiele W12: "We hebben niet direct antwoorden"

Mercedes kende een relatief teleurstellende wintertest in 2021. Waar het team normaal gesproken hun zaken het beste op orde heeft van iedereen, maakte het team uit Brackley dit keer het minst aantal kilometers. Ook leek de auto lastig te besturen; met name de achter-as leek erg instabiel. Hier heeft het team niet direct een antwoord op, zo vertellen Andrew Shovlin en James Vowles.

"Bijterig en meedogenloos", zo karakteriseerde Valtteri Bottas de opvolger van de 2020-wagen. Zowel Bottas als Mercedes gaven aan dat de W12 lastig te besturen is. Lewis Hamilton spinde een paar keer - één keer zorgend voor een rode vlag - en ook Bottas raakte vaak naast de baan.

Hoofd-strategist James Vowles en hoofd van trackside engineering Andrew Shovlin gaven beiden aan dat het team momenteel nog geen antwoord heeft op de instabiliteit aan de achter-as van de W12. "Het kwam vrij duidelijk naar voren dat de auto vrij slecht te besturen was", zo vertelt Shovlin. "En aan de andere kant was de Red Bull-wagen juist heel genageld aan het circuit - met name door de laatste sector van het circuit waar de stabiliteit van een F1-wagen goed naar boven komt."

"Ik denk dat dat een redelijke observatie is - en dat liet zich ook duidelijk zien in de rondetijden", zo vertelt Shovlin verder. "Maar het is ook redelijk om te zeggen dat wij daar op dit moment geen antwoorden op hebben. We zijn nu net klaar met de wintertests, maar we hebben ontzettend veel data vergaard over de drie dagen dat we konden rijden. Het is nu aan ons en het hele team om ervoor te zorgen dat we die data begrijpen en er adequaat op kunnen handelen."

Shovlin kaart ook aan dat het team last heeft gehad van de lastige omstandigheden die zich met name op de eerst dag voordeden. Er lag erg veel zand op het circuit, en ook de wind rukte hard en onvoorspelbaar op. Echter, hij meent te zien dat andere teams er minder door werden beïnvloed.

"We konden zien dat onze rivalen minder werden beïnvloed door de slechte omstandigheden", zo vertelt Shovlin verder. "We moeten best wel wat focus richten op waarom onze achter-as met name zo slecht was, hoe we dit stabieler kunnen maken en vooral hoe we dat voorspelbaarder kunnen maken. We moeten hopen dat de condities volgende week niet dusdanig het zelfde zijn dat onze coureurs weer zo hard moeten werken om een goede rondetijd neer te zetten als in de tests", zo concludeert Shovlin in de Mercedes testing debrief.