"De RB16B verreweg het beste, ongeacht wat de stopwatch zegt"

Max Verstappen eindigde de laatste testdag van de 2021-wintertest als snelste. Red Bull Racing kende een vlekkeloze test, en ook de snelheid - althans, zo lijkt het - zit er goed in. Veel commentators hebben dan ook kunnen zien dat de RB16B aan het circuit genageld zit, significant meer dan andere wagens. Dat echoot Edd Straw, F1-journalist bij The-race.com die bij de testdagen naast de baan stond.

Bocht 11 op het Bahrain International Circuit schijnt voor veel F1-journalisten een handige plek te zijn. Naast het feit dat je lang zicht hebt op de wagens (de bocht is aan het eind van een recht stuk gesitueerd), biedt deze bocht een uitstekend beeld hoe "dialed in" de wagen is. De bocht wordt in de vierde versnelling genomen en - omdat er meteen een richtingverandering op volgt - moet de coureur voorzichtig zijn met te snel op het gas gaan. Mensen langs de baan kunnen dus horen hoe zelfverzekerd een coureur zich voelt in de auto als het gaat om op het rechter pedaal gaan staan.

"De meest indrukwekkende auto is, met afstand, de Red Bull", zo vertelt Edd Straw in een column op The-race.com. "Dat is geen verrassing als ik dat zeg, maar hoe goed de wagen er uit ziet in de handen van Max Verstappen is beangstigend. Hij is in staat om in te sturen met fenomenale vastberadenheid, neemt ontzettend veel snelheid mee op de apex en kan - op ongelofelijke wijze - veel eerder op het gas gaan staan dan wie dan ook. En dat zonder iets wat bij wielspin in de buurt komt", zo vertelt Straw verder vol bewondering.

"De Red Bull van vorig jaar was kennelijk erg lastig om te besturen maar dit jaar - zoals Lewis Hamilton zelf ook aankaartte - is de RB16B een ander beest dan vorig jaar, en Verstappen lijkt één te zijn met de wagen", zo vertelt Straw. "Ongeacht wat een stopwatch zou zeggen, de balans van de RB16B die ik observeer schreeuwt dat deze auto het veld aanvoert", zo concludeert Straw over de RB16B.

Over de balans van de Mercedes is Straw aanzienlijk minder te spreken. "In de handen van beide Mercedes coureurs ziet de W12 er nogal ingetogen uit", zo observeert Straw. "Het duurt nog al een tijd voordat beide coureurs zich comfortabel genoeg voelen om een bocht aan te vallen. Het is overduidelijk dat Hamilton (nog) niet in staat is om de bocht aan te vallen zoals Verstappen dat doet. Of dat nou komt omdat het testen is, of omdat de stabiliteit van de achter-as van de Mercedes simpelweg minder is dan de Red Bull is moeilijk te bepalen", zo vraagt Straw zich af. "Waarschijnlijk een beetje van beiden."

"Echter, het ziet er wel uit alsof Hamilton aan het trappen was, want de Mercedes had erg veel moeite om tractie te vinden", zo observeert Straw. "Anders dan de RB16B, die staat aan de grond genageld bij het uit-accelereren - de Mercedes ging alle kanten op. Onthoud dat de regelwijzigingen voor dit jaar ervoor kunnen zorgen dat tractie moeilijker wordt voor de F1-wagens, en dat ondersteunt de hypothese dat de stabiliteit aan de achterzijde van de W12 minder is. Dit was juist hun sterkste punt in 2020, en dit feit zal hun kunnen vertragen in elk deel van welke bocht dan ook", zo concludeert Straw.

Over 11 dagen zullen de wagens opnieuw de baan betreden in Sakhir, waar de eerste vrije training van de 2021 Grand Prix van Bahrein gereden zal worden. Pas dan - en misschien zelfs pas tijdens de kwalificatie - zullen we een indicatie krijgen van de ware pikorde van Formule 1 in 2021.