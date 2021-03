Red Bull Racing meer dan halve seconde sneller dan Mercedes volgens F1-analyse

Volgens de F1-website is de RB16B over één ronde meer dan een halve seconde sneller dan Mercedes. Iedereen heeft kunnen zien dat Mercedes een slechte test heeft meegemaakt voor hun begrippen, maar tegelijkertijd weet iedereen dat Mercedes er gewoon zal staan over twee weken. De cijfers van het betreffende artikel beweren, echter, dat het kampioenenteam uit Brackley maar net sneller dan McLaren is.

Max Verstappen sloot gister de wintertijd af met de snelste tijd. Hij deed dit op de C4-band, de één na snelste compound. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton konden, echter, zelfs met een compound zachtere banden niet in de buurt komen van de Nederlander. "Ons programma met minder brandstof gaf een beetje een verwarrend beeld", zo meldt Andrew Shovlin. "We vonden niet genoeg tijd op de zachtere banden met weinig brandstof, en veel auto's waren sneller dan ons."

In onderstaande grafiek wordt gevisualiseerd hoe de teams, volgens Lawrence Baretto en de data die vergaard is over het hele weekend, tegen elkaar opgewassen zijn. Het overzicht brengt een aantal verrassende resultaten naar voren. Zo is te zien dat Mercedes niet bovenaan staat, en dat Ferrari zelfs als achtste team wordt gezien. Uiteraard kunnen er niet blindelings conclusies uit worden getrokken, aangezien werkelijke brandstofladingen en krachtbron-modi niet publiekelijk bekend zijn, maar volgens de sportbond zelf is dit hoe de pikorde er grofweg uit kan komen te zien wanneer we volgende week vrijdag opnieuw in Bahrein aankomen.