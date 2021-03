Rankere side-pods Alpine gaan ten koste van een smalle airbox

Alpine vestigde tijdens de enige wintertest op weg naar het seizoen 2021 vooral de aandacht op zich met een nogal brede airbox. Of beter gezegd, het gedeelte achter de airbox van de A521 oogt nogal breed en lomp. Het is het gevolg van de ontwerpfilosofie achter de nieuwe auto, legde teamdirecteur Marcin Budkowski in Bahrein uit.

De smalle airbox is opgeofferd om rankere side-pods te creëren, verklaarde hij. De Alpine A521 doet Budkowski een beetje denken aan het 'theepot'-ontwerp van Ligier uit 1976. "We zijn erachter gekomen dat een verkleining van de side-pods een positief effect heeft op de wegligging van de auto. Daarom hebben we een aantal grotere onderdelen naar elders in de wagen moeten verplaatsen."

Dat is niet geheel zonder gevaar, geeft Budkowski toe. Het zwaartepunt van de auto komt daardoor namelijk hoger te liggen, terwijl de teams die liever zo laag mogelijk hebben. "We hebben een compromis moeten sluiten in de gewichtsverdeling, maar over het algemeen is aerodynamische performance belangrijker dan gewicht", aldus Budkowski.