'Mission Winnow-logo in het groen op de nieuwe Ferrari SF21'

Ferrari presenteert de nieuwe auto voor het seizoen 2021 officieel pas om 14.00 uur, maar uit uitgelekte beelden is op te maken dat de Scuderia in ieder geval iets verandert aan de livery. De gebruikelijke rode kleurstelling krijgt een vleugje groen bovenaan de motorkap.

Sponsoring specialist Decalspotters heeft een eerste plaatje van de achterkant van de nieuwe SF21 gedeeld. Daarop is te zien dat het logo van Mission Winnow in het groen verwerkt is op de nieuwe Ferrari. Mission Winnow is een initiatief van tabaksproducent Philip Morris International.

Ferrari-sponsor Philip Morris International lanceerde het initiatief eind 2018 en omschreef Mission Winnow als een project om 'betrokkenheid te creëren rondom de rol van wetenschap, technologie en innovatie als middel om de wereld te verbeteren'. Het kwam de tabaksfabrikant én Ferrari echter op de nodige kritiek te staan. Mission Winnow was niets meer en niets minder dan een manier om het verbod op tabaksreclame te omzeilen, luidde het verwijt.

Vorig jaar was de Mission Winnow-sponsoring bij geen enkele Grand Prix op de auto's van Ferrari te zien, maar in 2021 keert het logo terug - in het groen.