GT-rijder werkt zich in de nesten met uitspraken over ontslag Binotto

Josef Kral heeft zich dit weekend heel wat op de hals gehaald. De 30-jarige Tsjech verkondigde in een Youtube-video dat hij het zich kon voorstellen dat de positie van Mattia Binotto als teambaas van Ferrari onder druk staat vanwege de tegenvallende prestaties van vorig seizoen.

Op zich geen gekke uitspraak, maar voor sommigen vormde dit de aanleiding om te denken dat Binotto op korte termijn op straat komt te staan. Kral is tegenwoordig immers GT-coureur namens Ferrari en zou dus over meer informatie over de situatie rondom Binotto beschikken.

Kral haast zich nu om te zeggen dat het allemaal niet zo bedoeld was. "Ter verduidelijking: sommige recente uitspraken van mij over Ferrari zijn verkeerd geïnterpreteerd en uit hun context gehaald. Wat ik heb gezegd was mijn eigen mening, zonder verder enige basis of informatie. Het spijt me als ik daarmee gespeculeer in de hand heb gewerkt."

De Italiaanse journalist Giuliano Duchessa gelooft niet dat Ferrari op het punt staat afscheid te nemen van Binotto. "Tenzij de prestaties dit jaar ontzettend tegenvallen, dan is alles mogelijk natuurlijk. Maar het is eerder waarschijnlijk dat Ferrari afwacht hoe ze er in 2022 voor zullen staan. Dan moet de Scuderia minstens competitief zijn en zullen ze het Binotto aanrekenen als dit niet het geval is."

Ferrari presenteert de nieuwe SF21 woensdag 10 maart.