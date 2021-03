Contract Pirelli als bandenleverancier verlengd tot en met 2024

De Formule 1 heeft het contract met bandenleverancier Pirelli met één jaar verlengd, tot eind 2024. Deze verlenging is een direct gevolg van het feit dat de introductie van de 18 inch-banden met een jaar is uitgesteld. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is besloten om de ingrijpende reglementswijzigingen, inclusief nieuw bandenformaat, niet in 2021, maar in 2022 door te voeren.

Om Pirelli toch genoeg tijd en gelegenheid te bieden om de investeringen in de nieuwe banden terug te verdienen, is besloten om het contract met de Italiaanse bandenfabrikant open te breken en er een jaar aan vast te plakken. Daardoor heeft de firma na de introductie van de nieuwe 18 inch-banden - de Formule 1 maakt dit jaar nog gebruik van 13 inch-banden - nog zeker drie jaar te gaan.

Formule 1-directeur Stefano Domenicali: "We zijn trots op onze samenwerking met Pirelli en we zijn hen dankbaar voor hun constructieve opstelling toen we onze plannen moesten wijzigen. Pirelli is zich zeer bewust van de strategische rol die de banden in de Formule 1 spelen en we weten dat zij keihard werken om te zorgen dat hun producten de best mogelijke combinatie van performance en duurzaamheid vertegenwoordigen. We kijken uit naar de start van het seizoen 2021 en verheugen ons op de nieuwe auto's en nieuwe banden in 2022."

Jean Todt, voorzitter van de internationale autosportbond FIA, voegt toe: "Ik wil de Formule 1 en Pirelli bedanken voor hun medewerking, flexibiliteit en toewijding gedurende deze moeilijke periode. Covid-19 zorgt op allerlei vlakken voor enorme uitdagingen, maar door op pragmatische wijze met elkaar samen te werken zijn we erin geslaagd om stabiliteit voor de lange termijn veilig te stellen, waardoor de Formule 1 onverminderd sterk blijft. Mede vanwege de noodzakelijke vertraging voor de nieuwe reglementen was het niet meer dan logisch om het contract met Pirelli te verlengen."