Carlos Sainz maakte eind januari zijn testdebuut voor zijn nieuwe werkgever Ferrari. De Spanjaard kroop voor anderhalve testdag op het circuit van Fiorano in een SF71H uit 2018. De van McLaren overgekomen coureur gunt in de eerste aflevering van het tweede seizoen van zijn eigen serie Don't Blink een blik achter de schermen bij die eerste testdag in een rode bolide van de Italiaanse renstal. Sainz neemt de kijker mee voor zijn eerste meters in een Formule 1-wagen van Ferrari.