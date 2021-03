Mercedes-teambaas: "Verstappen wil in voetsporen van Hamilton treden"

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt vooruit naar het nieuwe F1-seizoen en ziet in Red Bull de absolute nummer één concurrent. De Oostenrijkse teambaas ziet in het Oostenrijkse team met Max Verstappen de grootste uitdager van Hamilton.

Wolff denkt ook dat er weinig wijzigingen op de grid zullen zijn, vanwege de minimale aanpassingen die gedaan mochten worden aan de wagens voor dit seizoen. Mercedes domineert al geruime tijd de Formule 1 en teambaas Wolff verwacht niet dat daar volgend jaar verandering in komt, vertelde hij aan Sky Sport.

Hij ziet wel gevaar in het team van Red Bull, want die rivaal is er een om rekening mee te houden. Wolff: "Het team heeft vergelijkbare middelen als het onze en een zeer ambitieus team; met Max Verstappen, een jonge coureur die in de voetsporen van Lewis Hamilton probeert te treden; en met Sergio Perez een coureur die ook regelmatig punten kan scoren bij de constructeurs. kampioenschap."

Fouten maken

Red Bull mag dan gevaarlijk zijn, Wolff merkt op dat er andere teams zijn die de stap naar voren lijken te maken. Het veld zal de komende tijd dichter bij elkaar komen en er zal niet veel ruimte zijn voor fouten. De fouten die je maakt, worden steeds sneller genadeloos afgestraft.

"Als het niet om de overwinning gaat, gaat het om podiumplaatsen. Je kunt het je natuurlijk niet meer veroorloven om iets fout te doen. Anders finish je al snel zesde of zevende."