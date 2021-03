Wolff vreest dat Perez Mercedes-kennis doorspeelt aan Honda

Mercedes-teambaas Toto Wolff is er niet gerust op. Concurrent Red Bull Racing heeft zich deze winter versterkt met Sergio Perez en daarmee hebben ze een goede slag geslagen. Niet alleen zal de 31-jarige Mexicaan waarschijnlijk meer punten vergaren dan voorganger Alexander Albon, maar hij brengt ook de nodige kennis over de Mercedes-aandrijflijn met zich mee.

Dat is toch iets waar Wolff mee in zijn maag zit. Aan Sky Deutschland liet hij weten: "Sergio heeft jaren met een Mercedes-motor gereden en weet welk performance potentieel de krachtbron bezit en welke verschillende modes je kunt gebruiken. Dat gaat hij ongetwijfeld doorspelen aan Honda. In deze fase verandert het weinig aan de performance of het fine-tunen van hun motor. Maar hij weet hoe onze motor werkt en dat is absoluut interessante input voor Honda."

De Mercedes-teambaas beschouwt Red Bull Racing als een bedreiging voor de hegemonie van zijn renstal. "Zij hebben ongeveer dezelfde middelen tot hun beschikking als wij en zijn een zeer ambitieus team. Met Max Verstappen beschikken ze over een jonge coureur die in de voetsporen van Lewis Hamilton probeert te treden. En met Sergio Perez erbij hebben ze nu twee rijders die veel punten kunnen scoren voor het constructeurskampioenschap."