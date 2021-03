Hamilton legt uit waarom hij slechts 1 jaar bijtekende bij Mercedes

Sir Lewis Hamilton heeft laten weten dat zijn toekomst voor Mercedes zal worden beslist op een voortschrijdende basis van een jaar - aangezien hij het niet nodig vindt om te ver vooruit te plannen. De zevenvoudig wereldkampioen tekende onlangs een contract bij Mercedes dat alleen betrekking heeft op het seizoen 2021, waardoor zijn verblijf bij het team wordt verlengd tot een negende jaar.

Of dat 10 wordt zal in de loop van de komende campagne worden beslist, waarbij Hamilton zich richt op een achtste coureurstitel die het record zou overtreffen dat hij momenteel samen met Michael Schumacher in handen heeft.

Op 36-jarige leeftijd en met verschillende interesses buiten de Formule 1, wordt alom gesuggereerd dat als de Brit dit jaar de absolute recordhouder wordt voor het aantal kampioenschappen. Daarna zou het een prima moment voor hem zou zijn om met pensioen te gaan.

Tijdens de lancering van de W12 was Hamilton vrijblijvend over hoe lang hij van plan was om door te rijden, maar is hij niet van plan zichzelf vast te binden aan Mercedes voor een meerjarige deal. De Brit "Ik bevind me in een gelukkige positie waarin ik de meeste dingen heb bereikt die ik tot nu toe wilde bereiken, dus het is niet echt nodig om te ver vooruit te plannen in de toekomst. Ik denk dat we in een nogal ongebruikelijke periode in het leven zitten en ik wilde gewoon een jaar verlengen, dan kunnen we erover praten of we meer jaar eraan toevoegen."