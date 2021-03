NetApp sluit zich als partner aan bij Aston Martin F1 Team

Aston Martin F1 Team heeft wederom een partner aan zich weten te binden. Dit keer gaat het om NetApp, een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in dataopslag en cloud-technologie. Met die middelen zal de firma Aston Martin ook helpen om de operationele processen te stroomlijnen voor de terugkeer van het Britse merk in de Formule 1 na meer dan zestig jaar afwezigheid.

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer: "Formule 1-teams zijn altijd pioniers geweest als het gaat om het analyseren van data ten behoeve van een competitief voordeel. Een fractie van een seconde kan immers het verschil betekenen tussen pole position en een startplek in de middenmoot. De samenwerking met NetApp vertegenwoordigt een nieuwe fase in onze continue jacht op verbeteringen."

"Het doet ons dan ook deugd om NetApp te introduceren als onderdeel van Aston Martin Cognizant F1 Team in ons streven om alles wat we doen sneller en slimmer te maken. Door onze briljante groep mensen de beschikking te geven over de oplossingen die NetApp ons aanreikt, betreden we een nieuw tijdperk waarin we constant kunnen evolueren tot een sneller, slimmer en meer opwindend team."