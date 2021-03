Aston Martin F1 Team heeft de zogenaamde ­fire-up van de auto voor 2021 achter de rug. De AMR21 is in de fabriek in Silverstone voor het eerst opgestart. Op de video is ook duidelijk te zien wat we qua kleurstelling van Aston Martin mogen verwachten: de monteurs en engineers lopen over het algemeen in groene kleding met groengele accenten. De Britse renstal presenteert de nieuwe bolide woensdag, maar hier is alvast hoe de AMR21 klinkt: