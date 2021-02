Marko over nieuwe RB16B: "Wij hebben niks geheimzinnigs op onze auto"

Afgelopen dinsdag bracht Red Bull Racing foto's van de RB16B, de 2021-wagen van Max Verstappen en Sergio Perez, de wereld in. Hoewel de RB16B de dag er na al een zogeheten shakedown heeft ondervonden op het Silverstone circuit, zijn er slechts twee foto's bekend van de auto.

Het feit dat Red Bull Racing amper wat heeft prijsgegeven van hun 2021-uitdager heeft het publiek doen vermoeden dat het team uit Milton Keynes iets geheim houdt aan haar auto. Zo speculeert men dat het een briljante oplossing heeft gevonden voor de achterophanging en/of de werking van de diffuser. De teams moeten alle zeilen bijzetten om het verlies van neerwaartse druk - als gevolg van de nieuwe reglementen rondom de vloer van de wagens - terug te vinden.

Echter, Helmut Marko, één van de topmannen bij Red Bull Racing, heeft geprobeerd deze speculaties de wereld uit te helpen door te menen dat er dit jaar niks geheimzinnigs aan de auto bestaat. Zo zei hij tegen F1-Insider het volgende: "We zaten wat krap qua tijd om een uitgebreide fotoshoot te doen, zoveel mogelijk tijd doorbrengen in de wagen vonden wij belangrijker. Geen zes wielen of een grote turbine achterop de auto", zo grapt de man uit Graz verder.

"De RB16B is een consistente verdere ontwikkeling op de auto van vorig jaar. Het doel is om vanaf de eerste race meteen mee te doen voor overwinningen", zo vertelt Marko verder. "Alle onderdelen die we tijdens de eerste race willen gaan gebruiken, worden tijdens de eerste testdag in Bahrein al geprobeerd."

Echter, Marko waarschuwt wel dat er uit de testdagen niks geconcludeerd kan worden. "We weten dat er met verschillende brandstof-settings wordt gereden en ook verschillende motorstanden. Pas ná de kwalificatie voor de eerste race zullen we zien waar iedereen staat", zo concludeert Helmut Marko.