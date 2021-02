Perez van plan het "Mercedes moeilijk te maken" na eerste Red Bull-test

Afgelopen week heeft Sergio Perez voor het eerste een Red Bull-wagen geprobeerd. Als eerste testte hij de RB15 uit 2019, later de RB16B waar in het 2021-seizoen mee gereden wordt. Wat hij met de laatste wagen wil gaan doen heeft de Mexicaan al uitgestippeld; hij is hoopvol dat hij en Max Verstappen met de RB16B het Mercedes moeilijk kan maken.

"Ik ben van mening dat het doel is om te winnen", zo klinkt Perez. "Maar daar zit een proces achter. We moeten er bovenop komen en hopelijk is de auto daar goed genoeg voor - dat zal afwachten worden. In de afgelopen paar jaren heeft Mercedes een voorsprong op het team gehad, het is nu aan ons om te kijken of we dat gat kunnen dichten en hun het leven zuur te maken."

"Max is een enorm talent en ik kan niet wachten om met hem samen te werken", zo vertelt Perez verder. "Je kan zien dat hij zo natuurlijk is in zijn talent, maar hij is technisch ook heel erg sterk, dus we kijken er samen naar uit om het beste uit de auto te halen en zodoende zoveel mogelijk punten te scoren voor het team", zo concludeert Sergio Perez.