Frijns kan pole niet verzilveren in tweede ePrix van Saudi-Arabië

Robin Frijns heeft in de Formule E zijn poleposition niet kunnen omzetten in een overwinning. De Nederlander moest de zege in Riyahd overlaten aan Sam Bird. Nyck de Vries moest achteraan beginnen na het missen van de kwalificatie en finishte op plaats veertien. De Vries behoudt wel de leiding in het kampioenschap na zijn pole en zege op de vrijdag.

Voor de wedstrijd was het niet zeker of Mercedes - met De Vries - en haar klantenteam Venturi konden deelnemen. In de derde vrije training crashte Edoardo Mortara keihard in de muur door falende voorremmen en software. De FIA besloot uit voorzorg de bolides van beide teams in de garage te houden. De problemen werden vlak voor de race opgelost en de wagens konden achteraan plaatsnemen op de grid. Mortora bleef achter in het ziekenhuis om verder te herstellen.

Na de start behield Frijns lang de leiding, maar moest uiteindelijk de Nederlander zijn hoofd buigen in de slotfase. Na enkele wisselingen aan de kop door sloeg de als derde gestartte Bird in zijn Jaguar toe in ronde 24. Voor de Engelsman leek er geen vuiltje meer aan de lucht, maar een tweede onderbreking van de wedstrijd zorgde dat het veld weer ineen kroop met Frijns als grootste bedreiging. Veel tijd was er niet meer voor de Nederlander, die natuurlijk hoopte op een snelle hervatting. Met nog twee minuten op de klok werd plots de rode vlag gezwaaid en alle coureurs moesten terug naar de pits. De wagen van Alex Lynn lag ondersteboven na een touché met Mitch Evans en baanmedewerkers moesten te hulp schieten om Lynn uit de wagen te krijgen. De wedstrijdleiding besloot ondertussen zonder aarzeling de wedstrijd definitief te stoppen. Bird won daardoor de race met zijn voormalige teamgenoot Frijns op plaats twee. Jean-Eric Vergne pakte na een hard duel met titelverdediger Antonio Felix da Costa de laatste podiumplaats. Lynn werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht en is bij bewustzijn.