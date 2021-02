Max Verstappen extra voorzichtig om niet besmet te raken

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft door laten schemeren dat hij extra maatregelen getroffen heeft om deze winter geen coronabesmetting op te lopen. Collega's Charles Leclerc, Lando Norris en Pierre Gasly raakten dit kalenderjaar wel al besmet met het virus.

Zeker in deze fase van de voorbereiding zou een besmetting een behoorlijke impact op het trainingsprogramma en de fitheid hebben. Over twee weken begint de enige wintertest in Bahrein. Verstappen houdt de 'bubbel' om hem heen zo klein mogelijk.

De Nederlander beseft dat je het niet volledig in eigen hand hebt. "Als je het oploopt, dan loop je het op. Je kunt er niet heel veel aan doen. Ik ben niet naar Dubai geweest. Ik heb festiviteiten gemeden en bleef steeds binnen dezelfde groep mensen. Maar het kan zelfs de meest voorzichtige mensen overkomen."