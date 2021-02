Mercedes neemt steeds meer afstand van bijnaam 'zilverpijlen'

De zwarte livery die Mercedes vorig jaar hanteerde als steunbetuiging aan coureur Lewis Hamilton en de Black Lives Matter-beweging in de Verenigde Staten is de Duitse renstal kennelijk wel bevallen. Op social media hint het team in ieder geval naar een zwarte kleurstelling voor de W12, de auto voor het seizoen 2021. Mocht dat daadwerkelijk het geval zijn, dan betekent dat een definitieve breuk met de bijnaam 'zilverpijlen'. Dinsdag 2 maart wordt het allemaal duidelijk, dan presenteert Mercedes de W12.