Heineken op de sponsorlijst van Red Bull Racing voor 2021

Het ziet ernaar uit dat Red Bull Racing en Heineken binnenkort aan zullen kondigen dat ze samen gaan werken. Het logo van het biermerk viel sponsoring specialisten Decalspotters al op tijdens de filmdag van de Oostenrijkse renstal op Silverstone en op een interne sponsorlijst voor 2021 staat zowel Heineken als het alcoholvrije broertje Heineken 0.0.

Heineken is reeds als partner aan de Formule 1 verbonden en sponsort diverse Grands Prix - waaronder de Nederlandse op Zandvoort, maar het lijkt erop dat ze hun producten ook via de werkgever van Max Verstappen onder de aandacht willen brengen. Een officiële bevestiging van de samenwerking met Red Bull Racing is een kwestie van tijd.

Op de sponsorlijst staat verder ook de Amerikaanse nieuwszender CNN en een bedrijf genaamd Ball. Mogelijk betreft het Ball Corporation, fabrikant van aluminium verpakkingen, maar daar zal later ongetwijfeld meer over bekendgemaakt worden. AT&T blijft ondanks de komst van concurrent América Móvil aan als partner van Red Bull Racing.

De lijst bevat ook een slordigheidje: nieuwe partner INTERprotección staat verkeerd gespeld - met één c in plaats van twee c's. De volledige sponsorlijst van Red Bull Racing voor 2021 is hier te vinden.

