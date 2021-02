Saoedi-Arabië tien jaar verzekerd van plek op Formule 1-kalender

Saoedi-Arabië zal zeker de komende tien jaar onderdeel uitmaken van de Formule 1-kalender. Dat verklapte Chloe Targett-Adams, directeur racepromotie bij de Formule 1, tijdens de BlackBook Motorsport Virtual Summit. Saoedi-Arabië organiseert dit jaar voor het eerst een Grand Prix, maar het land in het Midden-Oosten is dus een blijvertje.

GPFans.com citeert Targett-Adams: "We gaan minstens een decennium naar Saoedi-Arabië, misschien wel langer. Als je zo'n belangrijke markt aanboort, moet je ook de mogelijkheid bieden om te investeren. De visie van Saoedi-Arabië voor de manier waarop ze enthousiasme voor Formule 1 in het bijzonder en autosport in het algemeen willen aanwakkeren sluit heel erg bij onze wensen aan. Het is een land met een fascinerende cultuur en we kijken ernaar uit om daar te racen."

De eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië vindt plaats in de kustplaats Jeddah, op een stratencircuit dat langs de Rode Zee voert. De definitieve lay-out van de baan moet nog bekendgemaakt worden. Ook volgend jaar is Jeddah nog gastheer voor de Grand Prix, maar het is de bedoeling dat het evenement vanaf 2023 verhuist naar een permanent circuit in Qiddiya.

"We hebben met Abu Dhabi en Bahrein al twee fantastische en succesvolle partners in het Midden-Oosten", vervolgt Targett-Adams. "Daar komt Saoedi-Arabië nu bij. De jonge en grote bevolking, belangstelling voor autosport en de automobielindustrie en de mogelijkheid om een nieuwe markt aan te boren zorgen voor een zeer interessant raamwerk voor de Formule 1. Dat we dit voor elkaar hebben gebokst ten tijde van een pandemie is fenomenaal."