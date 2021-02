Mercedes presenteert de nieuwe W12 dinsdag om 12.00 uur

Het team van Mercedes is aan het aftellen richting 2 maart, wanneer de Duitse renstal de bolide voor het Formule 1-seizoen 2021 zal onthullen. De regerend wereldkampioen presenteert de nieuwe W12 aanstaande dinsdag om 11.00 uur Engelse tijd, dat is 12.00 uur Nederlandse tijd. Mercedes is niet het enige team dat op 2 maart de nieuwe auto zal tonen. Ook de presentatie van de nieuwe wagen van Alpine F1 Team staat dan gepland. Het is nog niet duidelijk hoe laat die onthulling plaats zal vinden.

ONE WEEK TO GO 'TILL W12. 🔥 pic.twitter.com/0l8qroJKlr — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 23, 2021