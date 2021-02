Pirelli vervolgt testprogramma met 85 ronden op 18 inch-slicks

Bandenleverancier Pirelli heeft gisteren weer data verzameld met de nieuwe 18 inch-banden voor 2022. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz legden in totaal 85 ronden op 18 inch-slicks af op het Circuito de Jerez. Maandag had Leclerc al 110 ronden gereden met de intermediates. Ook vandaag zullen Pirelli en Ferrari testen in Jerez, nu met Sainz een hele dag achter het stuur van de SF90 uit 2019.