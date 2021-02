SentinelOne beschermt gevoelige data Aston Martin F1 Team

Aston Martin F1 Team hoeft niet meer in te zitten over de veiligheid van hun gevoelige informatie. De Britse renstal heeft namelijk SentinelOne in de arm genomen als 'Cybersecurity Partner'. Aston Martin krijgt de beschikking over de nieuwste technologie van SentinelOne om cybercriminelen buiten de deur te houden.

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll: "Ik ben verguld dat SentinelOne komend seizoen een van de belangrijke partners van ons Formule 1-team is. Tomer Weingarten (directeur van SentinelOne, red.) en ik hebben veelvuldig gesproken en daaruit kwam naar voren dat onze bedrijven veel overeenkomsten hebben. Dit is een samenwerking die onze performance versterkt en ervoor zorgt dat de dagelijkse gang van zaken veilig en soepel kan verlopen."

Teambaas Otmar Szafnauer voegt toe: "Sinds 2018 demonstreert SentinelOne dat het Aston Martin Lagonda kan beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Nu mogen ze dat ook laten zien bij ons Formule 1-team. In een notendop komt het erop neer dat ze ons voorzien van systemen en een platform waardoor we onze gevoelige data uit de handen van cybercriminelen kunnen houden. Hierdoor kunnen we vrijuit pushen voor meer performance, wetende dat we beschermd zijn door de meest geavanceerde technologieën."