F1-teams op de radar van nieuwe Amerikaanse investeringsmaatschappij

De nieuw opgerichte Amerikaanse investeringsmaatschappij SportsTek Acquisition Corporation heeft er wel oren naar om de handen ineen te slaan met een Formule 1-team. Dat bericht brengt Autoweek. SportsTek Acquisition Corporation heeft niet direct een specifieke renstal op het oog, maar een samenwerking met een Formule 1-team behoort zeker tot de mogelijkheden.

Dat verklaarde oprichter Tavo Hellmund bij de beursgang van zijn nieuwe firma. Hellmund is een bekende naam in de wereld der Formule 1. Hij was de drijvende kracht achter de bouw van het Circuit of the Americas nabij Austin en de Grand Prix van de Verenigde Staten aldaar, en hij zorgde er ook mede voor dat de koningsklasse van de autosport terugkeerde naar Mexico City.

SportsTek Acquisition Corporation is opgericht om 'samen te werken met bestaande sportfranchises of ze over te nemen'. Naast Hellmund hebben meer namen uit de Amerikaanse sportwereld plaatsgenomen in het bestuur, zoals onder andere R.C. Buford (directeur van basketbalclub San Antonio Spurs) en Jeff Luhnow (directeur van honkbalteam St. Louis Cardinals).

Bij de beursgang bedroeg de waarde van SportsTek Acquisition Corporation 150 miljoen dollar en dat bedrag zal groeien naarmate er meer investeerders instappen. Volgens Hellmund is de Formule 1 door de nieuwe Concorde Agreement en de invoering van een budgetlimiet een interessantere optie dan ooit. Theoretisch gezien zouden AlphaTauri en Sauber/Alfa Romeo het meest in aanmerking komen voor een samenwerking met SportsTek Acquisition Corporation, stelt Autoweek.