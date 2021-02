Romain Grosjean beleefde eind vorig seizoen een huiveringwekkende crash tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein. Na een lichte touché met een andere deelnemer na de eerste bochtencombinatie schoof de Haas F1-coureur rechtsaf de vangrails in, waar zijn auto in tweeën brak en er een explosie volgde. Grosjean zat vervolgens een tijdje in een vlammenzee gevangen, maar ontsnapte wonder boven wonder nagenoeg ongedeerd.

Hij liep alleen brandwonden aan zijn handen op, maar het is al heel wat dat hij het ongeluk kan navertellen. Dat heeft Grosjean voor een groot deel aan de vaak bekritiseerde halo te danken. De halo duwde namelijk de vangrails omhoog en beschermde zo het hoofd van de rijder in de cockpit, precies zoals de bedoeling is van het systeem. Dat blijkt uit een gedetailleerde geanimeerde reconstructie die Canal Plus samen met Sport Reporter heeft gemaakt van het ongeluk.

Hieronder de beelden: