De laatste kampioenschappen van de 2021-coureurs

In 2020 won Lewis Hamilton wederom weer het kampioenschap in de Formule 1. Al sinds 2017 is er geen andere kampioen geweest binnen de hoogste klasse in de autosport. Maar hoe zit het met de andere coureurs die in 2021 gaan rijden?

Op de grid is het Sebastian Vettel die voor het laatst een kampioenschap won, dat deed hij in 2013 met Red Bull Racing. Echter, (bijna) elke coureur heeft wel een kampioenschap gewonnen, of dat nou in de Formule 1 was of niet.

Zie in de afbeelding hieronder welke kampioenschap er voor het laatst gewonnen is door de coureurs die in 2021 in de Formule 1 rijden.