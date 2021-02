Officieel: Fittipaldi ook in 2021 test- en reserverijder bij Haas F1

Pietro Fittipaldi fungeert ook komend seizoen als test- en reservecoureur bij Haas F1 Team. De Amerikaanse renstal heeft het contract van de 24-jarige Braziliaan verlengd. De kleinzoon van oud Formule 1-rijder Emerson Fittipaldi is al sinds 2019 verbonden aan Haas F1 en mocht afgelopen seizoen in de laatste twee Grands Prix opdraven als de vervanger van de geblesseerde Romain Grosjean. In 2021 zal het zijn taak zijn om Mick Schumacher en Nikita Mazepin te ondersteunen.

Haas F1-teambaas Günther Steiner: "Het doet ons veel plezier om onze samenwerking met Pietro te verlengen. De rol van test- en reserverijder betekent dat je op het laatste moment opgeroepen kunt worden om te racen, zoals met Pietro gebeurde na Bahrein 2020. Ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met rijden met weinig voorbereidingstijd, heeft hij het solide gedaan voor ons, zeker als je bedenkt dat hij nog niet getest had met de VF-20. Hij deed wat van hem gevraagd werd. Die ervaring is een toegevoegde waarde die hij nu met zich meebrengt en we kijken ernaar uit om Pietro ook komend seizoen aan boord te hebben."

Fittipaldi: "Ik ben heel blij om mijn derde jaar bij Haas F1 Team in te gaan. Ik ben Günther en Gene Haas dankbaar dat ze me opnieuw de kans geven. Ik werk nu al een aantal jaar met dezelfde engineers en het voelt bij Haas F1 echt als één grote familie. Het is een groot plezier om te blijven werken voor dit team. Door de twee races die ik vorig jaar heb mogen rijden, heb ik waardevolle ervaring opgedaan en hierdoor denk ik nog meer bij te kunnen dragen in mijn werkzaamheden voor het team. Ik verheug me na deze aankondiging nog meer op het nieuwe seizoen."