Fernando Alonso mist mogelijk seizoensstart 2021 na aanrijding

Formule 1-coureur Fernando Alonso is tijdens zijn ritje wielrennen aangereden door een auto in Zwitserland. Gazetta Dello Sport kwam met het nieuws naar buiten. De Italiaanse krant meent dat hij onmiddellijk is opgenomen in het ziekenhuis.

Mogelijk heeft de coureur flinke verwondingen en wat botbreuken aan het ongeluk overgehouden. De Spanjaard zou na twee jaar afwezigheid in de koningsklasse, opnieuw in actie komen. Hij zou dat gaan doen voor Alpine F1, het oude Renault. Als hij echt zo verwond is, dan zal hij waarschijnlijk niet het seizoen kunnen starten en zou de reservecoureur van Alpine het stoeltje overnemen van de coureur.

Later meer...