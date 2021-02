Alpine F1 Team heeft succesvolle fire-up van A521 achter de rug

Het Formule 1-team van Alpine heeft gisteren voor het eerst de auto voor 2021 opgestart. De zogenaamde fire-up van de A521 in de fabriek in Enstone verliep succesvol, zo liet engineer Mark Lane via Twitter weten. De Franse renstal ligt keurig op schema op weg naar het nieuwe seizoen.

Het is nog niet bekend wanneer het team de A521 zal presenteren. Tot nu toe heeft Alpine, de nieuwe naam voor het fabrieksteam van Renault, alleen een zwarte interim-livery getoond. De definitieve kleurstelling wordt op een later moment onthuld. Alpine maakt dit jaar gebruik van de diensten van Fernando Alonso en Esteban Ocon als coureurs.

If you heard a roar in Oxfordshire this morning, it was the successful fire-up of the A521 🔵⚪️🔴🏎💨💪🏻



📸https://t.co/Moiw15YuVt pic.twitter.com/zzZQ64aisA