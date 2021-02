Nieuw F1-team uit Monaco ziet kans stijgen: "FIA en Domenicali werken mee"

Een nieuw Formule 1-team uit Monaco is klaar om door te gaan met een aanvraag voor deelname aan het kampioenschap. In 2019 verklaarde een entiteit onder leiding van de onlangs overleden Adrian Campos en zijn zakenpartner Salvatore Gandolfo dat ze aan een nieuw F1-teamproject werkten.

De basis van het project is hun managementbedrijf voor coureurs, genaamd Monaco Increase Management, met voormalig F1-coureur Pascal Wehrlein in de selectie van coureurs.

In juni vorig jaar zei Gandolfo dat het project nog steeds in leven was, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Een andere hindernis was de manier waarop Liberty Media momenteel officiële inkomsten aan teams verdeelt.

Goede stappen in de juiste richting

Maar nu de nieuwe F1-CEO Stefano Domenicali de leiding heeft, en ondanks het recente overlijden van Campos, is Gandolfo plotseling veel optimistischer.

"Wij zijn van mening dat de recente verklaringen van de nieuwe F1-CEO Stefano Domenicali, waarin wordt gesuggereerd dat het inschrijfgeld van 200 miljoen dollar voor nieuwe teams kan worden afgeschaft, een stap in de goede richting zijn", zei Gandolfo maandag. "We waarderen de open houding van zowel Stefano als de FIA ​​en zijn bereid om de nodige stappen te ondernemen om onze aanvraag af te ronden", voegde hij toe in een verklaring.