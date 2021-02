De autosport kent sinds kort een nieuwe klasse. In de Formule1 rijden momenteel alleen maar mannen, wat al jaren zo is. Door het toevoegen van de vrouwelijke versie van de Formule 1, hopen de FIA en de Formule 1, nieuwe talenten te ontdekken. Zo is er ook een vrouwelijke versie van Kimi Raikkonen, die hieronder wordt geïnterviewd.