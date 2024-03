Advies voor Verstappen: "Stap naar Mercedes zou dom zijn"

De interne onrust binnen het team van Red Bull Racing blijft voor geruchten zorgen. De geruchten zorgden er zelfs voor dat Max Verstappen in verband werd gebracht met een transfer naar het team van Mercedes. Giancarlo Fisichella denkt dat dit een domme move zou zijn.

De onrust binnen Red Bull begon bij het onafhankelijke onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar daar eindigde het verhaal niet. Horner ontving veel kritiek van onder meer Jos Verstappen. Zijn woorden zorgden ervoor dat er ineens geruchten naar buitenkwamen over een mogelijke transfer van Max Verstappen naar Mercedes.

Verstappen zelf wilde daar niets over zeggen, ook omdat hij over een langlopend contract bij Red Bull Racing beschikt. Voormalig Formule 1-coureur laat aan OCB Scores weten hoe hij over de zaal denkt: "Alles is mogelijk in de Formule 1 en het leven, je weet het nooit zeker. Niemand had verwacht dat Lewis Hamilton weg zou gaan bij Mercedes en dat hij een contract zou tekenen bij Ferrari. We weten niet of Max volgend jaar of later een contract gaat tekenen bij Mercedes. Hij zit nu in het beste team met de beste auto, dus dat zou een domme move zijn. Het salaris bij Red Bull is goed, maar het kan altijd meer zijn bij Mercedes. Dus wie weet."