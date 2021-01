Yuki Tsunoda is volop in voorbereiding op zijn debuutseizoen in de Formule 1. De 20-jarige Japanner maakt dit jaar zijn opwachting voor Scuderia Alpha Tauri nadat hij in 2020 op een derde plaats in het Formule 2-kampioenschap was geëindigd. Het klaarstomen van Tsunoda voor de Formule 1 is eigenlijk eind vorig jaar al begonnen, met een test met een oude auto op Imola en deelname aan de Young Drivers-test na afloop van het seizoen in Abu Dhabi. Dat was zijn eerste officiële Formule 1-test en in onderstaande video treden we in de voetsporen van Tsunoda voor de sessie op Yas Marina Circuit.