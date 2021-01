Nieuwe Alfa Romeo-baas geen voorstander van dure autosport

Alfa Romeo heeft sinds vorige week een nieuwe directeur. Na de fusie tussen Fiat Chrysler Automobiles en Groupe Peugeot SA heeft Carlos Tavares het voor het zeggen bij Stellantis - de naam van het fusiebedrijf. Hij schoof Jean-Phillipe Imperato van Peugeot door naar Alfa Romeo. En dat heeft mogelijk consequenties voor de aanwezigheid van het Italiaanse merk in de Formule 1, stelt Racingfans.net.

Imperato bezuinigde immers alle autosportactiviteiten van Peugeot weg en kon pas overgehaald worden om het nieuwe WEC-project te steunen nadat beloofd was dat dit niet meer dan 30 miljoen euro zou kosten. In 2019 liet hij zich tegenover Autocar al ontglippen: "200 miljoen euro vragen voor een autosportprogramma is gekkenwerk. We wenden onze middelen de komende drie jaar liever aan voor andere activiteiten. Daarna zien we wel. Autosport is ten dode opgeschreven tenzij het elektrisch is."

Niet echt de woorden die hoop bieden voor een langere aanwezigheid van Alfa Romeo in de Formule 1. De Italiaanse autofabrikant is als naamgever verbonden aan het team van Sauber, maar dat contract loopt na dit jaar af. Dat roept vragen op over de toekomst van de Zwitserse renstal, wat ook geruchten over een overstap naar Renault als motorleverancier in de hand werkte. Racefans.net bericht dat nooit serieus is overwogen om Ferrari in te wisselen voor Renault.

Maserati

Desalniettemin is het zeer de vraag of Alfa Romeo actief blijft in de Formule 1. Een andere mogelijkheid is om het team om te dopen tot Maserati, dat ook onder Stellantis valt. Geen van de andere merken van het fusiebedrijf komt in aanmerking om de rol van Alfa Romeo over te nemen. De naam wijzigen in Maserati is echter nog lang geen voldongen feit.

Zo is Maserati een merk dat in hetzelfde marktsegment opereert als Ferrari, en dat ziet Ferrari-voorzitter John Elkann niet zitten. Met Alfa Romeo heeft hij geen problemen, omdat de Italiaanse autofabrikanten ieder een ander publiek aanspreken. Alfa Romeo staat daarentegen nu onder leiding van een directeur die geen fan van dure autosportprogramma's is.

Kortom, de toekomst van het team van Sauber is zeer ongewis. De Zwitserse renstal zou ook nog eens te koop staan en Stellantis zou een overnamebod overwegen, om vervolgens verder te gaan op dezelfde voet - onder welke naam dan ook. Wordt ongetwijfeld vervolgd.