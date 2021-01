Foto's: Giuliano Alesi treedt in de voetsporen van zijn vader Jean

Giuliano Alesi heeft vanochtend zijn eerste meters in een Formule 1-bolide afgelegd. De Fransman kwam namens Ferrari in actie tijdens de vijfdaagse testweek van de Scuderia op het circuit van Fiorano. Met zijn eerste Formule 1-rit treedt Giuliano Alesi in de voetsporen van vader Jean, die dertig jaar geleden voor het eerst voor Ferrari uitkwam. Voor Giuliano Alesi betreft het een afscheidscadeautje, hij werd eind vorig jaar uit het opleidingsprogramma van de Scuderia gezet. Gelukkig hebben we de foto's nog…