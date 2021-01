Hockenheimring stelt zich kandidaat voor Grand Prix in 2021

De Hockenheimring heeft zich beschikbaar gesteld om dit jaar een Grand Prix te organiseren, mocht de Formule 1 nog een alternatieve racelocatie nodig hebben. De lijst met circuits die klaar staan om in te springen indien gevraagd was al aardig lang, met onder andere Mugello, Istanbul Park en de Nürburgring. Daar kon Hockenheim niet op ontbreken.

Door de huidige situatie met het coronavirus is het verloop van het Formule 1-seizoen erg onzeker. De Australische Grand Prix is reeds uitgesteld en de Chinese Grand Prix verdween naar de reservelijst. Het is niet uitgesloten dat meer races moeten wijken omdat de pandemie nog niet voorbij is en dan ligt een alternatieve Grand Prix ergens in Europa voor de hand.

De beschikbare kandidaten zijn allemaal Europese circuits, waaronder nu dus ook de Hockenheimring. Lutz Leif Linden, voorzitter van automobielclub AvD: "We zullen waarschijnlijk nog wel een paar verrassingen met betrekking tot de Formule 1-kalender voor 2021 zien. Als organisator van de Grand Prix van Duitsland staan we klaar zodra dit noodzakelijk is, net als vorig jaar. Tot die tijd nemen we plaats in de wachtkamer. Als Liberty Media ons nodig heeft, kunnen we een Grand Prix op de Hockenheimring of de Nürburgring aanbieden."

Volgens persbureau DPA is de Nürburgring al een belangrijke gegadigde om het plekje van de Canadese Grand Prix over te nemen, mocht de race op het circuit van Montreal niet door kunnen gaan.