Ecclestone: "Gedoe rondom contractverlenging Hamilton puur voor de bühne"

Bernie Ecclestone gelooft niet dat de onderhandelingen tussen Lewis Hamilton en Mercedes over een nieuw contract echt moeizaam verlopen. Volgens de voormalige baas van de Formule 1 doen ze maar alsof, zodat ze in deze Formule 1-loze periode toch nog genoeg aandacht genereren.

Officieel heeft Hamilton op dit moment geen contract, al is de verwachting wel dat hij in ieder geval voor 2021 gewoon bij Mercedes blijft. Dat neemt niet weg dat het allemaal veel langer duurt dan gedacht. Dat zou er toch op kunnen duiden dat er een kink in de kabel is geslopen.

Er doken ook al geruchten op dat Hamilton gortige eisen had gesteld, en dat Mercedes-moederbedrijf Daimler daar niet aan wilde voldoen. Vervolgens toonde nieuwe aandeelhouder Ineos zich bereid om het salaris van de zevenvoudig wereldkampioen aan te vullen.

Ecclestone is echter sceptisch. De 90-jarige Brit vermoedt dat Hamilton en Mercedes een spelletje spelen. "Het gedoe is puur voor de bühne", vernam Blick van Ecclestone. "Het is bedoeld om met name Hamilton in het nieuws te houden tijdens deze sombere weken."