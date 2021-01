Valtteri Bottas: "Ga geen mentale spelletjes spelen zoals Rosberg"

Mercedes-coureur Valtteri Bottas weigert zich van een soortgelijk strijdplan te bedienen als Nico Rosberg vijf jaar geleden deed. De Duitser deed er in 2016 alles aan om onder de huid van teamgenoot Lewis Hamilton te kruipen en dat lukte, resulterend in de wereldtitel. Rosberg was na dat jaar gelijk klaar met de Formule 1, hij stopte op zijn hoogtepunt.

De Duitser wist ook dat hij het niet nogmaals op zou kunnen brengen om dit kunstje te flikken. Rosberg besefte dat Hamilton in de basis sneller was dan hij en dat hij hem niet kon verslaan door het netjes te spelen. Dus ging hij zich wat vervelender opstellen, waardoor de relatie tussen de twee Mercedes-coureurs zowel op als naast de baan zienderogen verslechterde.

Zodoende lukte Rosberg iets wat Bottas tot op heden niet is gelukt; hij bracht Hamilton van zijn stuk en versloeg de Brit. Het is nog steeds de enige keer sinds de start van het hybride-tijdperk dat Hamilton de wereldtitel aan een ander heeft moeten laten. Bottas presenteert zich tot nu toe als een keurige stalgenoot waar Hamilton en Mercedes eigenlijk geen omkijken naar hebben.

Mentale spelletjes

Maar de Fin wint het op die manier niet van Hamilton. Bottas wil zich echter niet op het terrein van Rosberg begeven, laat hij aan Autosport weten. "De kracht die wij hebben is dat we als team kunnen opereren. We kunnen hard en fair racen en we kunnen daarnaast ook goed samenwerken, dat is alleen maar gunstig voor het team. Ik denk dat het belangrijk is dat je geen conflict hebt met je teamgenoot."

"Veel mensen zeggen dat ik de nieuwe Nico Rosberg moet worden, maar ik ben geen Rosberg. Ik wil hard en fair racen. Ik ken Lewis nu al een paar jaar en ik weet er geen voordelen aan zijn verbonden als ik mentale spelletjes met hem ga spelen. Natuurlijk zal het hem irriteren, maar ik verspeel dan mijn energie en hij gaat er alleen maar harder van rijden."