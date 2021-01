'Nieuwe Ferrari-motor is niet revolutionair en geen grote stap vooruit'

Ferrari leed in 2020 een groot verlies als gevolg van de nieuwe FIA-richtlijnen die strengere controles op de maximale brandstoftoevoer op heeft gelegd. De Italianen zullen nu in korte tijd op andere gebieden een inhaalslag moeten maken. Dat doet het team uit Maranello in kleine stapjes

Volgens de Italiaanse journalist Franco Nugnes zal Ferrari inderdaad niet komen met een revolutionair nieuw hybride motor voor 2021, maar met een reeks kleine verbeteringen waarbij het team hoopt een stap voorwaarts te maken.

Nugnes zegt hierover: "Ferrari verandert niets aan de architectuur van het hybride deel van de krachtbron. De turbo en de compressor blijven ook nagenoeg hetzelfde. Een versie met twee aparte turbo-elementen zal voor 2022 worden getest, maar het is niet zeker of deze ook daadwerkelijk gebruikt zal worden."

Voor 2021 komt Ferrari echter met het zogenaamde 'supersnelle' concept, dat ervoor zorgt dat de brandstof onder hogere druk wordt verbrand. Daarnaast is er gewerkt aan een betrouwbaarder uitlaatsysteem en een aangepast koelsysteem dat zorgt voor minder luchtweerstand.