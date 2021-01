Imola wordt tweede race op F1-kalender van 2021

De Formule 1 keert in 2021 weer terug naar Imola, met een persconferentie die het nieuws deze ochtend zal bevestigen. Na de terugkeer op de F1-kalender van 2020 met een eenmalige race op Imola, lijkt de Formule 1 het circuit in 2021 opnieuw te bezoeken. Het keerde terug als de Grand Prix van Emilia Romagna in 2020 omdat F1 geschikte circuits binnen Europa nodig had om te helpen bij het samenstellen van de kalender.

Het is nog niet duidelijk welk slot Imola dit seizoen zal innemen, maar het is een kanshebber om de plek in te nemen die nog niet bevestigd is op de kalender. Zondag 18 april werd onthuld als ‘TBC’ op de voorlopige kalender van 2021 toen het werd aangekondigd door de World Motorsport Council.

Vroeg in het seizoen

Het zou echter ook eerder in het seizoen kunnen worden gehouden, omdat naar verwachting de flyaway-races in Australië en China vroeg in het seizoen naar verwachting opnieuw zullen worden geannuleerd of uitgesteld vanwege de pandemie van het coronavirus.

Volgens berichten in de Italiaanse media zal de persconferentie dinsdagochtend worden gehouden en de bevestiging wordt verwacht rond 8 uur 's ochtends Britse tijd. Tijdens de persconferentie zal Stefano Bonaccini de Grand Prix van Emilia Romagna bevestigen als onderdeel van het F1 kampioenschap 2021. Bonaccini is president van de regio Emilia Romagna.

Vorige maand werd voormalig teambaas Giancarlo Minardi aangesteld als president van het bestuur van het circuit Imola, waarbij de Italiaan zei dat het voortzetten van de Formule 1 in de regio een prioriteit was voor het management van het circuit.