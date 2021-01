William Storey wil van geen wijken weten: "Rich Energy terug in F1"

De soap rondom gewezen Formule 1-sponsor Rich Energy krijgt mogelijk een vervolg. Eigenaar William Storey werkt namelijk aan een terugkeer in de koningsklasse van de autosport. Rich Energy verbond zich begin 2019 als titel- en hoofdsponsor aan Haas F1 Team, maar die samenwerking liep uit op een drama.

Via Twitter zegde Rich Energy het contract met Haas F1 Team op na een tegenvallende Oostenrijkse Grand Prix. "Ons doel is om Red Bull te verslaan en nu hobbelen we achter Williams aan. Dat is onacceptabel. Daarom zetten we een punt achter de samenwerking", stond er in de betreffende tweet. Storey beweerde echter dat dit een nepbericht was en dat het om een 'coup' binnen zijn bedrijf ging.

Dit was in juli 2019, pas in september 2019 gingen Haas F1 Team en Rich Energy echt uit elkaar. De energiedrankenfabrikant had de renstal 69 miljoen euro toegezegd. Voor het seizoen vond inderdaad een betaling van 40 miljoen euro plaats, maar verder is er nooit meer wat overgemaakt, onthulde teameigenaar Gene Haas.

Inmiddels hebben meerdere naamswijzigingen en andere schermutselingen bij Rich Energy plaatsgevonden. Volgens Storey is het merk nu op de weg terug, ook naar de Formule 1. In een videoboodschap verkondigde hij: "We kijken er enorm naar uit om weer actief te zijn in de koningsklasse van de autosport. Het zwart en goud van Rich Energy keert terug in de Formule 1."

Het is onduidelijk bij welk team dit zou moeten zijn. Gaat het om een ouderwetse publiciteitsstunt of is Rich Energy komend seizoen echt weer van de partij in de Formule 1? De tijd zal het leren.