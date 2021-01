Officieel: Aston Martin F1 Team strikt Cognizant als titelsponsor

Het Formule 1-team van Aston Martin heeft een eerste grote slag geslagen. De Britse renstal weet zich de komende jaren verzekerd van de steun van Cognizant. De Amerikaanse multinational heeft zich als titelsponsor aan Aston Martin F1 Team verbonden en krijgt dan ook een prominente plek op de auto's, kleding en andere uitingen van de renstal.

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll: "De terugkeer van Aston Martin in de Formule 1 na meer dan 60 jaar weggeweest te zijn is een mijlpaal voor de sport. Iedereen weet waar Aston Martin voor staat, maar de Formule 1 stelt ons in staat om de essentie van het merk naar nieuwe plekken te brengen, waarbij we voortborduren op de sterke fundering die Racing Point voor ons heeft gelegd. Ik ben extreem trots dat we dit nieuwe hoofdstuk beginnen met de steun van Cognizant. In de huidige wereld, met een immer gaande digitale revolutie, kan ik me geen betere partner wensen om mee samen te werken in ons streven om van Aston Martin een van de geweldigste teams van de Formule 1 te maken."

Cognizant-directeur Brian Humphries vult aan: "We zijn absoluut verguld om als titelsponsor van Aston Martin F1 Team aan de slag te gaan. Onze globale merken hebben veel met elkaar gemeen. We zijn allebei innovatieve, vooruit kijkende bedrijven die snel willen zijn, zonder de focus een moment te laten verslappen. We begrijpen de ongekende kracht van de hedendaagse geavanceerde technologieën en hoe we die kunnen inzetten om unieke ervaringen voor onze klanten samen te stellen. We verheugen ons op de samenwerking met Aston Martin."