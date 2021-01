Oproep van Ecclestone aan F1 en FIA: "Stop met deze belachelijke motoren"

Ex Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft Liberty Media en de FIA ​​opgeroepen om te stoppen met de huidige belachelijke motoren, ook wel bekend als 1,6 liter V6-turbohybrides. De Formule 1 gebruikt deze motorspecificatie sinds 2014 en het lijkt erop dat dit zal blijven tot ten minste 2024 of 2025, afhankelijk van de compromissen die teams kunnen maken in hun voortdurende discussie over een bevriezing van de motoren in de nasleep van de aanstaande exit van Honda aan het einde van het seizoen 2021.

V10-demonstraties

De sport werd in de loop van het seizoen 2020 getroffen door twee sterke golven van nostalgie toen Mick Schumacher de V10-aangedreven Ferrari F2004 van zijn vader in Mugello bestuurde en Fernando Alonso de spinnenwebben van zijn titelwinnende Renault R25, ook aangedreven door een V10 in Abu Dhabi de sporen gaf.

Coureurs, teamleden en fans werden allemaal weer verliefd op het schreeuwende geluid en het leidde tot de onvermijdelijke klaagzang dat de huidige generatie Formule 1-motoren niet voor hetzelfde niveau van opwinding zorgt.

De ex-baas van de F1 staat stevig in dat kamp, ​​met ook V8-motoren in hoog aanzien. In gesprek met Motorsport Magazine zegt de Brit: "Ik krijg hier problemen mee, maar laten we alle oude normaal motoren onder het stof vandaan halen. Iedereen heeft ze, de kosten gaan omlaag, het geluid komt terug en we kunnen ze vijf jaar gebruiken terwijl we een motor voor de toekomst uitzoeken."

"Formule 1 hoeft niet relevant te zijn voor de auto-industrie. Mensen vergeten dat Formule 1 in de entertainmentbranche zit en als je stopt met entertainen, heb je geen bedrijf. Er zullen veel veranderingen plaatsvinden in de wereld. Iedereen krijgt elektrische auto's, daar zorgen de politici voor, je kunt met een benzineauto de stad niet meer in."

"Mensen zullen zeggen: 'Wacht even, al die F1-auto's die aan het opladen zijn - waarom zijn ze niet elektrisch?' En de fabrikanten zullen binnen een paar jaar stoppen met het maken van benzine- of dieselauto's."

Lawaai

Hoewel sommigen het daar niet mee eens zijn, gelooft Ecclestone nog steeds dat lawaai alles is, vooral voor de fans die vanaf de tribune toekijken. Hij vervolgde: "Honda vertrekt. Red Bull zal de motor overnemen, maar dat werkt alleen als de anderen ermee instemmen om de motorontwikkeling te bevriezen, anders blijven ze gewoon geld uitgeven. Laten we deze belachelijke motoren die ze nu hebben van de hand doen."

"De mensen op de tribunes zijn niet geïnteresseerd in hoe superefficiënt ze zijn, hoeveel brandstof ze verbruiken, hoe krachtig ze zijn. Max Mosley zei dat het geluid er niet toe doet, maar ik denk van wel, ik heb hier altijd in geloofd."