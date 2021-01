Sombere berichten rondom Australische GP: "Wonder nodig"

Het doorgaan van de Grand Prix van Australië op 21 maart aanstaande wordt met de dag onzekerder. Het weekend op het circuit van Albert Park in Melbourne staat nadrukkelijk op de nominatie om (weer) uitgesteld te worden. Vorig jaar leidde uitstel uiteindelijk tot afstel, de hoop is dat de Formule 1 nu wel later dit jaar alsnog naar Australië kan afreizen.

Want dat het evenement in maart niet door kan gaan, dat staat al bijna vast (al is er nog niks officieel bekendgemaakt). Oud Formule 1-coureur Alan Jones is somber gestemd over het lot van de Australische Grand Prix. "Zelfs met de beste wil van de wereld zie ik het niet gebeuren dat de race in Melbourne in maart door kan gaan. Daar zou een wonder voor nodig zijn", vertelde de wereldkampioen van 1980 aan FOX Sports.

Jones vervolgt: "Ik begrijp donders goed dat het in de huidige situatie ontzettend moeilijk is om een Grand Prix te organiseren. Zelfs zonder corona was het al een enorme logistieke opgave om al het materiaal de halve wereld over te transporteren voor een raceweekend. Als de Formule 1-gemeenschap ook nog eens eerst twee weken in quarantaine moet, dan komt gelijk de rest van het seizoen in het geding."

Overleg

Niet voor niets voeren de lokale overheid, organisator Australian Grand Prix Corporation en de Formule 1 overleg over wat ze met de Australische Grand Prix moeten doen. "Discussies tussen de Australian Grand Prix Corporation, de regering en de Formule 1-leiding zijn gaande", bevestigde een regeringswoordvoerder tegenover The Age. "In die gesprekken zal de overheid de gezondheidszorg altijd laten prevaleren boven andere belangen, zonder daarbij de kalender voor grote evenementen uit het oog te verliezen."

Mocht de Grand Prix van Australië niet door kunnen gaan op 21 maart, dan vindt de aftrap van het nieuwe seizoen een week later plaats in Bahrein. De Formule 1 denkt hoe dan ook weer een waardig seizoen te kunnen draaien, ook als het voor de race in Melbourne een andere datum moet zoeken. "In 2020 hebben we bewezen dat we veilig en verantwoord kunnen racen en hebben we iets neergezet wat velen in maart nog voor onmogelijk achtten. We hebben een kalender voor 2021 samengesteld en we verheugen ons op de terugkeer van de Formule 1 in maart", aldus een woordvoerder tegenover Reuters.