Sebastian Vettel ziet Imola graag terug op F1-kalender

Sebastian Vettel zei dat hij graag weer op Imola zou willen racen. De lege plek van Vietnam op de kalender in 2021 moet nog ingevuld worden en Imola is een grote kanshebber om die positie in te vullen. De Formule 1 kondigde een recordkalender met 23 races aan voor het seizoen 2021, inclusief de Nederlandse Grand Prix die in 2020 zou terugkeren voordat hij werd geannuleerd, evenals een allereerste Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Nu de Grand Prix van Vietnam voor het tweede seizoen op rij is uitgesteld, betekent dit dat er nog een plek is die moet worden gevuld. Italiaanse media suggereren dat Imola het zal invullen en de vierde race van het seizoen 2021 zal zijn, de iconische locatie waar de Grand Prix van Emilia Romagna in 2020 plaatsvond, 14 jaar nadat het voor het laatst gastheer was geweest van de Grand Prix van San Marino.

Als het aan Vettel lag, dan lijkt het erop dat Imola zijn selectie zou zijn voor 2021. "Ik was nog nooit in Imola geweest", zegt Vettel tegen Motorsport-Total.com. "Het was een indrukwekkend circuit. Het zou geweldig zijn om terug te gaan, want je voelt echt de snelheid van de auto's. Het deed me in zekere zin aan Japan denken. Het zou leuk zijn om terug te gaan naar Imola."