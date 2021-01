Antonio Giovinazzi in de leer bij meester Kimi Raikkonen

Antonio Giovinazzi mag zich ook in 2021 bewijzen bij het team van Alfa Romeo, met dank aan de steun van Ferrari. De Italiaan begint aan zijn derde seizoen in de Formule 1. Dit jaar scoorde hij vier punten en toonde hij voldoende progressie ten opzichte van 2019 aan om een nieuw contract te verdienen. Die stijgende lijn schrijft Giovinazzi vooral toe aan het feit dat hij over de schouder van zijn ervaren teamgenoot Kimi Raikkonen mee mag kijken.

Raikkonen fungeert als een soort leermeester voor Giovinazzi. "Ik maak een positieve ontwikkeling door", steekt de Italiaan van wal. "Ik voelde me dit jaar meer op mijn gemak in de auto en binnen het team. Zo'n debuutjaar is nooit makkelijk. Alles was nieuw voor mij in 2019, ik was erg nerveus. Nu ben ik veel meer ontspannen."

"Natuurlijk valt er nog genoeg te verbeteren en dat is dan ook mijn doel voor 2021. Ik wil de volgende stap zetten. Het is geweldig dat ik daarbij over de schouder van een ervaren coureur als Kimi mee kan kijken. Dankzij zijn ervaring slaagt hij er in races altijd in om het maximale uit zijn pakket te halen."

Het kwalificatieduel beslechtte Giovinazzi met 9-8 in zijn voordeel. Hij vervolgt: "Kimi is nog steeds een van de snelste rijders van het veld. Kijk bijvoorbeeld maar naar zijn eerste ronde in Portugal. Iedereen roept maar dat hij zich in de herfst van zijn carrière bevindt, maar ik zie een Raikkonen die nog altijd tot op het bot gemotiveerd is. Hij vormt een enorme drijfveer voor mij, ik weet dat ik top moet zijn om Kimi te verslaan."