Sergio Perez over een bewogen jaar: "Dacht alles te verspelen"

Sergio Perez heeft een bewogen jaar achter de rug. De Mexicaan ving met Racing Point het seizoen aan in de wetenschap dat ze een goede auto hadden, maar de resultaten vielen in eerste instantie nog een beetje tegen. Tot overmaat van ramp raakte hij vervolgens besmet met corona en miste daardoor twee Grands Prix. Uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht, boekte Perez zijn allereerste zege in de Formule 1 en dwong hij zelfs een transfer naar een topteam af.

Komend seizoen rijdt hij namelijk naast Max Verstappen voor Red Bull Racing. Een bijzonder einde van een toch al bijzonder jaar. Een achtbaanrit waarin Perez het niet altijd rooskleurig ingezien heeft. "We begonnen het seizoen met een competitieve auto, maar de resultaten kwamen maar niet." En als hij ook nog het coronavirus oploopt, begint Perez het helemaal somber in te zien.

"Op het meest kritieke moment in mijn carrière raakte ik geïnfecteerd met COVID-19, mijn vrouw en kinderen werden ook besmet. Daardoor miste ik twee races in een seizoen dat al heel kort was, ik had op dat moment het gevoel dat alles verloren was en ik dacht alles te verspelen. Het dieptepunt van het jaar voor mij. Het heeft me veel kracht gekost om weer terug te komen op 100 procent maar het heeft me fysiek hard geraakt."

Alsof dat nog niet genoeg was, bracht zijn werkgever Racing Point het slechte nieuws dat er voor 2021 ondanks een doorlopend contract geen plek meer voor hem zou zijn. Het team, dat omgedoopt wordt tot Aston Martin, koos voor een grote naam in de persoon van Sebastian Vettel. Perez: "Ik had geen baan meer voor het volgende seizoen. Ik had de beste resultaten nodig op de baan maar ik kreeg de upgrades niet meer voor mijn auto."

Tij keert

Na de mededeling dat hij op zoek moest naar een ander team, ging het eigenlijk steeds beter. Na een aantal vierde en vijfde plekken finishte Perez in Turkije op het podium. In de eerste van twee races in Bahrein valt hij echter uit met een geplofte motor, terwijl hij op koers lag voor opnieuw een top drie-klassering. Slecht nieuws ook voor de Grand Prix van Sakhir van een week later.

Perez moet immers een oude en aardig versleten krachtbron steken. "Die uitvalbeurt in Bahrein kwam op een sleutelmoment voor mijn toekomst! Dat betekende ook dat we terug moesten naar de minst betrouwbare motor van het jaar. Die had er al vele kilometers opzitten maar we wilden geen gridstraf incasseren. Maar op die lay-out is de motor wel superbelangrijk."

De rest is geschiedenis. Perez belandde na een tik van Charles Leclerc in de eerste ronde achteraan het veld, maar schreef wel de race in Sakhir op zijn naam. En vlak na het seizoen kwam het verlossende woord dat hij in 2021 onderdak had gevonden bij Red Bull Racing. "Ik ben als vierde geëindigd in het kampioenschap. Nu krijg ik de kans waarvoor ik meer dan 25 jaar heb geknokt", aldus Perez.