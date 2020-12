Honda mikt op eervol afscheid: "We willen de wereldtitel"

Honda heeft nog één seizoen voor de boeg voordat het zich weer terugtrekt uit de wereld der Formule 1. Wie denkt dat de Japanse autofabrikant het laatste jaar in de koningsklasse van de autosport als verplicht nummer beschouwt, heeft het mis. Honda heeft maar één doel voor ogen en dat is om in 2021 samen met Red Bull Racing de wereldtitels voor zich op te eisen.

Toyoharu Tanabe van Honda verkondigde: "Zoals we eerder bekend hebben gemaakt zullen we na volgend jaar uit de Formule 1 stappen. Maar dit verandert niets aan onze doelstellingen, wij willen de wereldtitel winnen. Samen met onze partnerteams zullen we deze maanden ontzettend hard werken op jacht naar extra performance zodat we na de winterstop sterker terugkeren."

Een steuntje in de rug van Honda is dat de Japanse autofabrikant de betrouwbaarheid dit jaar aardig op orde had. De uitvalbeurten van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen met motorproblemen waren zuur, maar daar staat tegenover dat Honda de enige van de vier in de Formule 1 actieve motorleveranciers was die dit jaar geen aan de aandrijflijn gerelateerde grid penalty's incasseerde.

"Een van de positieve punten van dit seizoen is dat we geleerd hebben van voorgaande jaren en de betrouwbaarheid hebben verbeterd", vervolgt Tanabe. "We gebruikten niet meer dan de drie toegestane aandrijflijnen per rijder en ontvingen geen enkele aan de aandrijflijn gerelateerde straf. We hadden gehoopt om met Red Bull Racing voor het kampioenschap te gaan, maar we konden niet op tegen dit Mercedes en het is dus duidelijk dat we hard moeten werken om ons verder te verbeteren."